Velké přiznání Ivy Frühlingové: Po narození syna bojuje s panickou atakou, bez prášků se neobejde

Iva Frühlingová Super.cz

Nebylo to manželství a narození syna, kvůli čemu zpěvačka Iva Frühlingová (38) opustila hudební scénu, přestože vydala tři úspěšná alba. Nyní se k hudbě vrací a potkali jsme se na natáčení videoklipu, který předznamenává nový projekt. "Je to moje první písnička po strašně dlouhé době, sama jsem nečekala, že to nakonec dopadne," řekla Super.cz.

Desku jí produkuje Dominik Turza, známý jako DJ Roxtar, a tohle spojení nás dost překvapilo. "My jsme se seznámili v léčebně. Protože když bylo malému osm měsíců, tak mě poprvé v životě přepadla panická ataka. Je to úplně šílená věc, myslela jsem, že mám infarkt a musela jsem to celou dobu řešit a řeším to v podstatě doteď. Ale už s tím umím dobře pracovat. A když jsem se léčila s panickou atakou, seznámili jsme se Dominikem, začali jsme spolu dělat hudbu a řekla jsem si, že se prostě nevzdám," vyšlo najevo, proč vlastně kariéru zpěvačky přerušila.

"Každý, kdo tím trpí, tak ví, jak hrozné to je, a jediné, co mohu poradit, je to, aby se nevzdal a šel dál," doplnila Iva, která se bez léků neobejde dodnes. "Terapie, jóga a meditace jsou určitě dobré přírodní cesty, ale léky beru. Bez nich bych to asi teď nedala. Uvidíme, co bude dál," svěřila Iva.

Pobavili jsme se i o tom, co od ní po hudební stránce můžeme čekat. "Myslím, že to bude taková staronová Iva. Z těch písniček, co byly předtím, jsem se odrazila do něčeho, co se děje teď. Posbírala jsem i zkušenosti z poslední doby a dala to do té hudby. Je to pecka, musíte to slyšet. Texty jsou moje, jinak bych tam nedala celý ten příběh. Je to osobní věc a já si ji takhle užívám," je momentálně nadšená zpěvačka.

Spokojená je i v soukromém životě, s manželem se momentálně stěhují do domu za Prahou, který rekonstruují, a na plný úvazek se věnuje šestiletému synovi. "Ještě je ve školce, dostal odklad, takže do školy půjde v září. Byla jsem s ním opravdu dlouho doma. Vlastně se mám dobře," uzavřela. ■