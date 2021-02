Na několik měsíců musela opustit rodinu. Belohorcové pandemie výrazně změnila plány

Na čtvrt roku je odloučena od dětí a manžela. Foto: instagram Z.Belohorcové

„Původně jsem měla létat do Španělska každý týden na víkend. Koronavirová situace to ale změnila. Budu se proto snažit dostat své rodiče do Španělska, aby se postarali o děti. Manžel to zatím zvládá na jedničku s hvězdičkou. Nechci ho ale nechat na všechno samotného,“ řekla Super.cz Zuza, která by se alespoň na pár dní domů ráda podívala po natočení třetího dílu.

A ze Španělska by chtěla aspoň na týden přivézt děti na Slovensko. „Byla bych ráda, kdybych si v pořadu střihla duet se Salminkou, která je velmi šikovná, hudebně a tanečně nadaná. Uvidíme, jak to všechno vyjde a jestli v tomto pořadu něco vymyslíme.“

Belohorcová dělá vše pro to, aby její nová práce nebyla na úkor školních povinností dětí. „Nechci se v něčem realizovat, aby to pak bylo na úkor školy. Každý den jsem s dětmi v kontaktu, komunikuji s nimi i s učiteli. Myslím si, že to všechno zvládneme,“ říká pozitivně Zuza.

Na televizní obrazovku se Zuza vrací po jedenácti letech. „Poslední den, kdy jsem točila pro televizi, bylo v den mého porodu, pár hodin předtím, než jsem přivedla na svět Salmu. Do oběda jsem natočila tři reportáže. Když se mě tedy někdo zeptá, kdy jsem naposledy pracovala, tak mu odpovím naprosto přesně, 3. února 2010,“ vyprávěla Super.cz Belohorcová, která je ráda, že se vrací do své domovské televize Markíza (před ní fungovala jako hlasatelka ve Slovenské televizi, pozn. red.).

„Od doby, kdy žijeme v zahraničí, českou a slovenskou televizi nesledujeme pravidelně. Díváme se pouze na filmy s českým dabingem a zpravodajství, abychom věděli, co se doma děje. Když mě tedy oslovili tvůrci pořadu, tak jsem se musela kouknout, o co vlastně jde,“ řekla Zuza, která se snaží účast nebrat moc vážně. „Jsem tady proto, abych pobavila diváky, a abych si to taky užila.“ ■