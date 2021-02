První videorozhovor po smrti Jiřího Menzela (✝82): Režisérova žena Olga už ví, kam uloží urny s jeho popelem

Olga Menzelová Super.cz

S Olgou Menzelovou (43) jsme se naživo setkali po mnoha měsících. Rozhovor sice proběhl na zkrášlovací klinice, tohle téma si ale přečtete v jiném rozhovoru. Zajímalo nás, jak to vypadá s uložením uren s popelem jejího zesnulého manžela Jiřího Menzela (✝82) i jak to zvládá doma s dětmi. Nového partnera, egyptologa Miroslava Bártu, už probírat nechtěla. "Ráda bych si ponechala aspoň zbytky soukromí," řekla Super.cz.

Začali jsme tedy dotazem, kam a hlavně kdy, se chystá uložit dvě urny, v nichž je popel jejího manžela.

"Pokud jde o Jirku, bude s námi na Mallorce, bylo to jeho oblíbené místo a přál si to. To druhé místo, které bude určitě v Praze, jsem velmi složitě hledala. Našla jsem ho, teď na tom pracuji a doufám, že se to podaří, protože vím, že by byl potěšen tím, co se nám podařilo s kamarádkou Janou vymyslet. Byla bych moc ráda, kdybych to stihla do 23. února, kdy by měl narozeniny. Můžu prozradit, že to místo se silně váže ke Karlu Čapkovi, kterého Jirka miloval," svěřila.

Povídali jsme si i o jejích holčičkách. "Evička ještě chodí do školky, Anča má online výuku a musím říct, že nemít mojí mámu, která je fantastická, je učitelka a Aničce se věnuje, když přijede z Písku, tak nemá tak dobré známky. Protože já mám dojem, že už bych neudělala ani základku," přiznala.

Pokud jde o práci, tedy realizaci velkoplošných exteriérových výstav, Olga se jim stále věnuje.

"I nás zasáhla situace kolem covidu a museli jsme různé věci zrušit, ale výhodou je, že všechny expozice jsou v exteriéru, takže nás nikdo nezakázal a nezavřel, a je to jedna z mála kulturních akcí, kterou můžou lidé navštívit. V současné době máme výstavu Voda a civilizace před Kramářovou vilou u vstupu na Letnou a chystáme další výstavu, volné pokračování, která se bude jmenovat Člověk a energie a bude na Kampě. Takže dotklo se mě to, ale ne do takové míry, abych na tom byla tak špatně jako ostatní, kterých je mi líto," vysvětlila. ■