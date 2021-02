Ve filmech často hraje gaye, ve skutečnosti o ženu svého života přišel: První manželku herci vzala rakovina

Stanley Tucci s první manželkou Kathryn (✝47) Profimedia.cz

Tucci je už téměř devět let šťastně ženatý s Felicity Blunt (38), sestrou herečky Emily Blunt, dodnes ale vzpomíná na svou první ženu a její boj se zákeřnou nemocí.

„Podlehla rakovině prsu. I 11 let po její smrti je to těžké. A vždycky to bude těžké. Ale nesmíte dovolit, aby bylo...“ nechal se slyšet v pořadu CBS Sunday Morning.

S Kathryn měl Tucci tři děti, Nicola a Izabel (21) a Camillu (19). „Nikdy by nedovolila, abychom se kvůli ní utápěli ve smutku. Nikdy by to nechtěla. Taková nebyla,“ řekl o zesnulé manželce a nebylo to poprvé, co o její nemoci promluvil.

„Je děsivé to sledovat. Úplně vás to zničí. Obviňujete se, což byste neměli, ale stejně to děláte,“ uvedl rok po její smrti pro NPR.

„Kate mi chybí, mrzí mě, že tu nemůže být a že s ní naše děti nemohly strávit víc času, protože byla úžasný člověk,“ doplnil tehdy.

Se svou současnou manželkou se Tucci seznámil přes kolegyni z filmu Ďábel nosí Pradu, Emily Blunt. Poznali se na hereččině svatbě s Johnem Krasinskim, rok po smrti Kathryn. S literární agentkou Felicity má dvě děti, Mattea (6) a Emilii (2). Herec se dlouho cítil provinile, že si našel nový vztah.

„Bylo velmi těžké jet spolu na dovolenou nebo jít v podstatě kamkoliv. Cítil jsem vinu. Bylo to strašné. Vždycky cítíte vinu,“ řekl v minulosti The Times. ■