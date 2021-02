Žena z Výměny má lednici narvanou k prasknutí. Vyvařování bude pro náhradní rodinu problém

Výměna manželek Video: TV Nova

Účastník Evžen (55) si začne na náhradní manželku Ivanu (55) stěžovat paradoxně kvůli tomu, že až příliš vyvařuje. „Už mi připomíná moji babičku, když jsme k ní jezdili: Okamžitě se pojď najíst a pak můžeš zase ven,“ vzpomíná na dětství Evžen.

Stejné pocity má i jeho dospívající dcera Gábina. „K tomu se přiznávám i já, že už jsme oba mrtví z jídla,“ nechá se slyšet u oběda.

To, že Ivana nenechá rodinu trpět hlady, zjistí brzy i Evženova manželka Martina (50), která po příjezdu do Ivaniny domácnosti objeví k prasknutí přeplněnou lednici i mrazák. Jen během krátké videoukázky je patrné, že Ivana v prozatímní rodině řeší hlavně jídlo a to, co bude vařit nadcházející dny. Evženovi se nelíbí, že s dcerou nestihli sníst ani to to, co už Ivana navařila, a přitom se chystá postavit k plotně znovu.

„Já už nemůžu teď. Už si dělám z Ivany srandu, co bude zítra k jídlu, co bude ve čtvrtek. Říká, že to kdyžtak budeme mít v mrazáku a pak si to ohřejeme. Člověk potřebuje čerstvý jídlo, a ne to tahat z mrazáku a mít plnej mrazák hotovýho žrádla,“ dodává ve videoukázce Evžen. ■