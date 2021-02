Klaun z Boží milosti v akci: Takto vypadal Miroslav Donutil před 33 lety, dnes slaví 70

Miroslav Donutil v představení Divadla na provázku Koncert V. (1988) Foto: ČTK/Dostál Dušan

„Kontrolní otázka: jestlipak víte, soudruzi, kolik vojáků se vejde do západoněmeckého obrněného transportéru? … Co? … Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde dvacet až pětadvacet západoněmeckých soudruhů, vy tupci!“, „A komu tím prospějete, co?! Druhé straně?“ – kdo by neznal hlášky, které v oblíbených českých filmech Černí baroni (1992) a Pelíšky (1999) pronesou postavy natvrdlého poručíka Troníka a zarputilého komunisty a otce Šebka? Obě tyto role ztvárnil naprosto jedinečným způsobem Miroslav Donutil (70).