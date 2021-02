Plnoštíhlá influencerka oblékla stejné prádlo jako Rihanna: V průhledném modelu ukázala i tetování na pozadí

Honey Ross Profimedia.cz

Plus size spisovatelka a influencerka Honey Ross předvedla své tvary v prádle Savage x Fenty od Rihanny (32). Stejně jako slavná zpěvačka, i dcera moderátora Jonathana Rosse vyvěsila snímky na sociální sítě.

„Jestli Insta vymaže můj tlustej zadek, chci, abyste věděli, že je bujný a šťavnatý,“ napsala Honey ke snímku, kde pózuje v průhledném červeném prádle, které Rihanna představovala ve své valentýnské kolekci. Ross tak při detailním záběru odhalila své malé tetování na pozadí, kde má třešničky.

Honey se snaží na Instagramu, stejně jako mnoho dalších plus size modelek, šířit pozitivní vnímání svého těla, i když není podle aktuálních měřítek krásy ve světě módy. „Mám velikost 18 (zhruba česká velikost 46-48, pozn. red.) a jsem mnohem sebevědomější než moje štíhlejší kamarádky, které stále říkají, že by si přály být sebejistější. Na to jim odpovídám, že ony mají přece tělo, které má naše společnost ráda,“ uvedla loni v rozhovoru v televizním pořadu Lorraine.

„Důvod, proč v téhle osvětě pokračuji, je to, že dostávám zprávy jako: ‚Jen abys věděla, koupila jsem si první bikiny po deseti letech a vyhodila jsem váhu z okna, a to jen díky tobě.‘ Nebo mi jedna dívka psala, že se díky mně odvážila obléknout kraťasy, a já si myslím, že za tyhle malé úspěchy to stojí,“ dodala Honey. ■