Angelina Jolie výjimečně promluvila o své rodině: Děti za sebou mají nejnáročnější roky života, řekla

Angelina Jolie Profimedia.cz

Na otázku, jestli je v této fázi svého života šťastná, odpověděla herečka: „Nevím. Soustředím se na to, abych uzdravila naši rodinu. Pomalu se to vrací k normálu, jako když se rozpouští led nebo se vám do těla vrací krev,“ překvapila svou odpovědí.

Jolie dávala vždy jasně najevo, že jsou pro ni Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) a dvojčata Vivienne a Knox (12) prioritou. Své ratolesti popsala jako velmi odolné, jsou jí oporou.

„Někteří zneužili mého mlčení, a děti tak o sobě v médiích často četly lži. Vždy jsem jim připomínala, že mají svou pravdu, ať na ni pamatují,“ uvedla k rozchodu s Pittem a jeho údajně turbulentnímu vztahu s některými dětmi.

Angelině pomalu, ale jistě táhne na 50, ze stárnutí ale rozhodně strach nemá. „Myslím, že to pro mě bude velký krok. Nedávno jsem s dětmi skákala na trampolíně a začaly mi říkat, ať toho nechám, že si ublížím. Napadlo mě, že je to celkem vtipné, vzhledem k faktu, že jsem bývala hvězdou akčních filmů. A dneska se o mě děti bojí, když skáču na trampolíně.“

Angelina ale není z maminek, které by vydržely dlouho v klidu. „Myslím, že postrádám schopnosti k tomu být matkou v domácnosti. Vždycky jsem chtěla mít hodně dětí, ale taky jsem si to vždy představovala akčněji. Že s nimi budu cestovat po džunglích jako Jane Goodall. Tradiční rodinný život v domácnosti mě nikdy nelákal," dodala. ■