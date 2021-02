Lékaři rozhodli, česká královna krásy kvůli vážnému zranění neodletí na světovou soutěž

Barbora Aglerová Foto: Archiv B. aglerové

I sociální sítě sledující soutěže krásy o Barboře psaly jako o jedné z favoritek. Úřadující čtvrtá nejkrásnější Češka ze soutěže Miss Czech Republic si bohužel vážně zranila koleno a po konzultaci s lékaři nemůže odletět.

"Je mi to strašně líto. Stále jsem si myslela, že to půjde nějak zvládnout a čekala na verdikt lékařů, zda mi povolí odlet. A hlavně jsem doufala, že mě dají do tří týdnů do kupy a já budu moci reprezentovat Českou republiku na sto procent. Právě teď totiž ležím v posteli s poraněným kolenem a bohužel musím oznámit, že nebudu moci odletět na světovou soutěž a splnit si tak jeden ze svých snů," řekla Super.cz Barbora.

Aglerová si koleno zranila během výletu na Milešovku. Kvůli Crohnově chorobě nemůže brát léky, které by její uzdravení urychlily.

"Doktor mi vytáhl vodu, co jsem v koleni měla, a následně nařídil klidový režim. Nemůže mi bohužel napsat ani žádné léky nebo kloubní výživu, protože to všechno zatěžuje střeva. Jediná cesta k uzdravení je tedy mít to koleno zpevněné ortézou a v klidu po dobu několika týdnů," dodala Aglerová.

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko má nyní plné ruce práce. Během velmi krátké doby musí najít za Barboru náhradu, která ji zastoupí a stejně jako ona bude mít šance na úspěch. Čeká ji ještě jednání z organizátory světové soutěže Miss Grand International. ■