Po prodělaném covidu už se Elišce Bučkové daří lépe: Je to hlavně psychika, moje plíce už fungují

Eliška Bučková Super.cz

„Cítím se výborně, tak jak si zasloužím, ale to dýchání není ještě stoprocentní, ale je to také psychika. Myslím, že moje plíce už fungují tak na 93 %,“ svěřila se Super.cz Bučková, která nyní využívá protilátek a je ráda, že může navštěvovat svou rodinu na Moravě.

Během posledních měsíců ji totiž trápí sociální distanc, který musí mít. „Už je to dlouhá doba, už by to mohlo skončit, hlavně mi chybí to, že se nepotkávám s lidmi. Jsem člověk, který miluje kolektiv, který se rád socializuje a tady to zavření doma nebo omezení kontaktu s lidmi těžce nesu,“ prozradila modelka, kterou jsme potkali na focení letošních finalistek České Miss Essens.

Eliška si ani v době, kdy nejsou společenské akce a módní přehlídky, ale nestěžuje. „Mám pracovní nabídky, ale jiné než předtím. Ustaly například přehlídky, což mi paradoxně moc nechybí, ale co mi chybí, je divadlo. Uvědomila jsem si, že jsem naposledy stála na prknech Divadla Broadway před rokem, což je hrozně smutné, takže se těším, až je zase otevřou,“ dodala Bučková. ■