Herečka nařkla bývalého snoubence Marilyna Mansona z týrání: Postavila se za ni i další z jeho ex

Evan Rachel Wood nařkla Marilyna Mansona z týrání. Profimedia.cz

„Jméno mého tyrana je Brian Warner, svět ho zná také jako Marilyna Mansona. Začal si mě piplat, když jsem byla teenager, a léta mě strašlivě týral. Vymyl mi mozek, zmanipuloval mě, abych byla poslušná. Už nehodlám dál žít ve strachu z odplaty, pomluvy nebo vydírání. Jsem tu, abych odhalila tohoto nebezpečného muže a apelovala na společnosti, aby mu znemožnily zničit život někomu dalšímu. Jsem jednou z obětí, které už nehodlají mlčet,“ nechala se slyšet hvězda dramatu Třináctka.

Wood a Warner spolu začali randit v roce 2007, když jí bylo 19 a jemu 38. Po tříletém vztahu se zasnoubili, v následujícím roce ovšem rozešli.

Není to poprvé, co herečka promluvila o týrání, doposud však nikdy nikoho nejmenovala. „Znásilnili mě. Udělal to můj partner, když jsme byli spolu,“ sdělila v roce 2016 v rozhovoru pro Rolling Stones. „A při jiné příležitosti mě znásilnil majitel baru. Věřím, že žijeme v době, kdy už nemůžeme mlčet."

A ve věci se angažovala také politicky. V roce 2018 Wood svědčila před výborem pro soudnictví ve snaze prosadit zákon, jenž upravuje práva obětí sexuálního násilí v 50 amerických státech.



V roce 2018 byl podle Hollywood Reporteru Warner obviněn z nespecifikovaných sexuálních zločinů, kterých se měl dopustit okolo roku 2011. Okresní prokurátor případ odmítl, protože uplynula promlčecí doba. Warner také obvinění prostřednictvím svého právníka popřel.



Zpěvák se k aktuálním obviněním Wood zatím nevyjádřil, společnost Loma Vista, která promuje jeho nejnovější album, s ním ovšem okamžitě rozvázala spolupráci.

Za herečku se postavila i zpěvákova další expartnerka, herečka Rose McGowan (47), jejíž jméno bylo hojně skloňováno ve spojitosti s kampaní #MeToo.

„Jsem s Evan Rachel Wood a dalšími statečnými ženami, které se nebojí promluvit. Trvá roky, než se z týrání vzpamatujete. Posílám sílu na jejich cestě za uzdravením. Nechť se pravda ukáže a proces léčení může začít,“ reagovala na Twitteru.

I ona byla s Warnerem zasnoubená. Zasnoubení trvalo 2 roky, v roce 2001 se ale rozešli. Mluvila tehdy o velké lásce, ale zásadních rozdílech v životním stylu. ■