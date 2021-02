Z vily do 2+kk: Sexy modelka se rozvádí a se synem bydlí ve svém studentském bytečku. Takhle to tam vypadá

Romana Pavelková ukázala, jak bydlí se synem v malém bytě. Super.cz

Sexy zrzka Romana Pavelková (36) po osmi letech opustila svého muže. Rozvádí se a se synem Maxem se vrátila z vily za Prahou, kde s manželem Milanem žila, do studentského bytu 2+kk, který má jen něco kolem pětačtyřiceti metrů čtverečních. "Myslím, že to není o velikosti, ale o tom, jak se člověk v tom bytě, potažmo baráku, cítí," řekla Super.cz modelka a finalistka Miss ČR 2008.

"Tenhle byt mi zařizoval můj táta, když jsem končila vysokou školu. Všechno zrekonstruoval, včetně koupelny, nábytek je vyrobený na míru. Moc dlouho jsem tady ale nepobyla, protože jsem se přestěhovala k Milanovi. Ale mám to tady ráda, je tady fajn okolí pro děti, Maxík má kousek školku. Malé to je, ale jsme tady jen přes týden, na víkendy jezdíme k našim do Černilova, kde je větší prostor a mám tam byt 3+1," upřesnila Romana.

"Ale Maxíkovi jsem se to tady snažila zvelebit, přizpůsobit tomu, že je ještě malý, takže jsem vyklidila svoje knížky a věci, které jsem odvezla do Černilova, a všude má prostor pro hračky, i dekorace jsou spíš dětské, takže spím v povlečení se Spidermanem. Je nám tady spolu dobře," smála se.

"Je jasné, že je to na přechodnou dobu. Ráda bych to vyřešila do léta, protože na podzim už půjde Maxík do školy a bylo by dobré, aby měl svůj pokojíček. Představovala bych si byt 3+1 nebo aspoň 3+kk někde tady v okolí, abychom se se pohodlně vešli. Až najdu vhodný, tak bych chtěla tenhle prodat," vysvětlila.

Jak to to u Romany vypadá, se můžete podívat v naší fotogalerii a ve videu u článku. ■