Grossová na Zanzibaru, Kokešová na Maledivách, Kazma v Kostarice: Známé tváře budou mít kvůli restrikcím horší návrat domů

Známé tváře budou mít horší návrat domů z dovolenkových rájů. Super.cz

Ne všichni si ale stihli včas vrátit předtím, než vláda schválila další restrikce v cestování. Kvůli rozšíření nakažlivějších mutací koronaviru vznikl nový cestovní semafor a všechny lokality mimo Evropskou unii a částečně i v jejím rámci, jako jsou Španělsko či Portugalsko, ale také Slovensko, spadly do tmavě červené kategorie. To znamená, že kromě PCR testů do pěti dnů po návratu, je budou cestující muset absolovovat ještě před odletem domů, a navíc je čeká povinná karanténa.

Komplikovanější návrat domů tak budou mít například misska Karolína Kokešová, která je aktuálně na Maledivách, stejně jako Robert Rosenberg, který se tam oženil, Kamil Kazma Bartošek (35), jenž pobývá s partou kamarádů v Kostarice, Mariana Prachařová z Dubaje, Nela Slováková z Mexika, anebo Natálie Grossová (18). Ta vyrazila s maminkou a sestrou Denisou na Zanzibar, kde je na dovolené i Dagmar Havlová (67). ■