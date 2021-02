Gábina Koukalová promluvila o drsném rozvodu s manželem. Slova plná zklamání

Gabriela Koukalová a Petr Koukal Herminapress

Gábina si myslela, že se rozvedou v přátelském duchu, ale spletla se. "Čím delší čas uplynul od rozvodu, jsem do jisté míry víc a víc zklamaná. Pořád jsem věřila tomu, že se dokážeme domluvit jako dospělí lidi, ale teď z toho nemám ten pocit, dokonce je mi to až nepříjemný v tom, že jsou zpochybňovány moje sportovní úspěchy, ocenění a dospělo to do takové fáze, že si prostě oba dva musíme brát právního zástupce. Takže v klidu to asi moc neproběhne," řekla Koukalová.

Sama se diví, jak dlouho měla růžové brýle a neposlouchala okolí, které ji často varovalo. "Je to o mně, že jsem vůbec něco takového na sobě dopustila, že v podstatě ten člověk jenom vycítil šanci a asi si mě uměl docela dobře přečíst," krčí rameny.

"Je to pro mě cenná zkušenost, jsem teď bohatší o spoustu zkušeností a věřím, že mě to hodně posílilo. Mrzí mě, že musím dát mnoha lidem kolem sebe za pravdu, a dneska si uvědomuju, jak jsem měla dlouhou dobu zavřený oči," dodala. ■