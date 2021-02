Čtyři měsíce po rozvodu už s novým partnerem bydlí! Gabriela Koukalová otevřeně o novém vztahu

Gabriela Koukalová s novým přítelem Milošem Foto: Reprofoto Showtime TV Prima

S novým partnerem Milošem, který vlastní bar a hernu, už dokonce sdílí společnou domácnost. "Bydlíme spolu, musím říct, že v posledních měsících čím dál tím intenzivněji," prozradila Koukalová v pořadu ShowTime na Primě, který střídavě moderuje s Laďkou Něrgešovou a Ivou Kubelkovou.

I když je zamilovaná až po uši, o svatbě v tuto chvíli neuvažuje. Nedávná zkušenost jí prý úplně stačí. Neznamená to však, že by s Milošem nemluvili o společné budoucnosti. "Musím říct, že po těch zkušenostech, co mám z minulosti, nejsem svatbám úplně nakloněna. Takže tady v tom směru bych rozhodně nepospíchala. Ale budoucnost plánujeme společnou, rozhodně!" dodala v rozhovoru Koukalová. ■