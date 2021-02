Hvězda reality show Svatba na první pohled Natálka má vážný problém! Přiznala nahé fotky, které fotila v 15 letech

Natália Mykytenko promluvila o svých nahých snímcích Super.cz

"Bylo mi patnáct let, byla jsem zamilovaná, byl to můj první vztah. V patnácti letech jsme naivní, hloupé a zamilované, děláme pro kluky všechno, co řeknou. Ano, existují hanbaté fotky. Myslela jsem, že zůstanou jen v telefonu mého bývalého partnera. Fotky jsem nikomu neposílala," řekla Super.cz Natálka.

"Evidentně se fotky dostaly ještě k někomu dalšímu poté, co jsem byla v televizi. Jestli je přeposílal expartner, nevím. Netuším, kdo to pustil," přemýšlí sexy blondýnka.

Je smířená s tím, že je možné, že nahé fotky spatří světlo světa. "Já s tím bohužel nemůžu nic dělat. Už to někde lítá, nejde to zastavit. Věřím na karmu. Vím, že jsem nic špatného neudělala, opakuji, že mi bylo 15, a že ve 23 letech budu v televizi, jsem netušila," dodala s tím, že se fotky někdo snaží prodat.

"Mám informaci, že se to ten člověk snaží fotky prodat novinářům. Netuším, co se bude dít. Jsem už připravená na všechno. Doufám, že to po čase vyšumí a bude klid," uzavřela. ■