Dlouho po manželovi nesmutnila! Gábina Koukalová už má za badmintonistu náhradu. Tohle je její nový muž

Gabriela Koukalová s novým přítelem Milošem Foto: Reprofoto Showtime TV Prima

"S přítelem se známe už několik let, byli jsme hodně blízcí přátelé. Jmenuje se Miloš a je to člověk, který řadu let pracoval v gastronomii, jeho rodina má i rodinné podniky," prozradila Koukalová.

"Já si myslím, že velkou roli hrála empatie. Umí dobře naslouchat, je velmi pozorný, a také Miloš strašně dobře vaří a já miluji jídlo. Tím mě hodně dostal, to mu hodně nahrálo plusový body," usmívá se bývalá biatlonistka.

A dál pěje na svou novou lásku ódy, z jejích slov je znát, že je až po uši zamilovaná. "Je to ten typ muže, který mě nechce předělávat, respektuje mě se všemi chybami, což je obrovsky osvobozující," prozradila Gábina v pořadu ShowTime.

Spojují je i společné zájmy. "Je to sportovní multitalent, musím říct, že hodně inklinuje i k umění, což je mi blízké, takže myslím, že těch směrů, které máme společné, je prostě celá řada a jsem šťastná," dodala. ■