V těhotenství přibrala 16 kilo, teď hubne. Krásná Miss kvůli světové soutěži musí shodit ještě 10

Třetí nejkrásnější Češka Natálie Kočendová nás již za deset měsíců odletí reprezentovat na světovou soutěž krásy Miss International do Japonska. Natálka loni v 6. měsíci těhotenství potratila. Kvůli těhotenství a hormonálním změnám od té doby stále bojuje s kily navíc. S těmi by do odletu ráda zatočila.

"Chtěla bych zhubnout deset kilo, ráda bych se dostala na váhu, kterou jsem měla předtím, a to je 55 kilo. Mám deset měsíců do světové soutěže, snad to zvládnu. Cvičím, držím dietu, snad to půjde rychle," řekla Super.cz Natálka.

Náročné to je i kvůli zavřeným posilovnám. "Je to těžší se doma donutit cvičit, to je nadlidský úkol. Zhubla jsem už 8 kilo, ještě deset musí dolů," dodala úřadující Miss International Czech Republic 2020. ■