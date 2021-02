Leona Machálková propadala beznaději: Prozradila recept, jak se z ní dostat

Leona Machálková Super.cz

Takovou malou pracovní rekapitulaci uplynulého roku jsme dali dohromady se zpěvačkou Leonou Machálkovou (53). Byla tedy opravdu malá, tak to netrvalo dlouho. "Leden a únor jsem měla plný, žilo to a v pohodě a radosti jsem absolvovala všechno, co jsem měla v plánu. A pak už spadla klec," řekla Super.cz Leona.

"Většina se mi přesunula až na rok 2021, něco tedy na podzim, ale to jsme se radovali předčasně. Když nebudu počítat live streamy, ale to, co bylo před autentickým živým divákem, měla jsem přes léto asi osm koncertů," vypočítala.

Jinou pracovní činnost, která by ji živila, si naštěstí na rozdíl od mnoha jejích kolegů hledat nemusela. "Snažila jsem se tu dobu uchopit nějak, abych nepropadala depresi, ne že bych smutná nebyla, protože pocity beznaděje se u mě vynořily stejně jako u každého z nás. Plánuju si, co v tom dni zažiju, stanovila jsem si režim. Každý den si zpívám, opakuji repertoár, cvičím hlas, hraju na housle a klavír a s bratry Ormovými připravuji nové písničky na nové album," popsala, jak tráví čas.

"Mám radost, že jsem v mnohém ohledu důslednější a pěstuji si pevnou vůli. Pravidelně cvičím, podporuji svoji imunitu, takže chodím běhat, snažím se být co nejvíce na vzduchu. Posledních pár let jsem měla mindrák, že málo čtu, a knížka přitom není vůbec špatná jako zábava. Leckdy si s ní jdu sednout i do lesa. Dá se říct, že jsem se tak nějak vyklidnila a objevila krásy toho nespěchání," míní.

A jak by si Leona představovala tento rok? "Samozřejmě bych si přála, aby to už skončilo a žili bychom svoje normální životy, které máme rádi, a mohli se shromažďovat, protože všechno stojí a padá s tím, že jsme v určité izolaci. Chtěla bych, aby se vrátilo zdraví a pohoda do našich životů," uzavřela. ■