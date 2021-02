10 hereček, jež se proměnily v princeznu Dianu: Kristen Stewart není jediná, ze které fanoušci nebyli nadšení

V dokumentu Diana: Last Days of a Princess z roku 2007 se v Dianu proměnila Genevieve O´Reilly. ■

Catherine Oxenberg, jež debutovala v The Royal Romance of Charles and Diana (1982), si roli Diany dokonce zopakovala o deset let později v Charles a Diana. Catherine, jejíž matkou je princezna Elizabeth Jugoslávská, byla osobně přítomna na svatbě Charlese a Diany. ■

Profimedia.cz