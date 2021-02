Kluci sobě: Ve Svatbách na první pohled zůstali na ocet. René, František a Radek si teď dali ledové dostaveníčko

Kluci ze Svatby na první pohled se pustili do otužování. Foto: TV Nova

René, Radek a František se tak sešli u Vltavy, aby ponořili svá těla do ledové vody. Zatímco René už se s Radkem otužoval, František se k nim přidal poprvé.

„Měl jsem radost, že jsem konečně potkal Františka, je to moc sympatický a skvělý člověk,“ řekl Super.cz René. Oba už jsou trénovaní otužilci, a tak ve vodě vydrželi poměrně dlouho.

Radek a René se společně už jednou otužovali.

archiv R. Vrábela

„Oba dva jsme vydrželi 10 minut. V podstatě je to jako se cvičením. Postupně přidávat a zlepšovat se, a jak se cítí, že už je to OK, tak zase o minutku déle v té vodě vydržet. Na to asi není žádný trik, jen to zkoušet dál a být konzistentní, dost často je to jen v hlavě,“ míní René, který je stejně jako František zatím single.

Lásku po skončení show našel z kluků otužilců zatím jen Radek, který chodí s o 13 let mladší Klárkou. „S přítelkyní je nám skvěle, věřím, že by to konečně mohla být ta pravá,“ liboval si Radek. Jediný pár, kterému to ve Svatbě na první pohled vyšlo, je Štěpánka a Pája. ■