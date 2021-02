Věděli jste, že umí Zuza Belohorcová zpívat? Moderátorka bude hvězdou Tváře

K hudbě má blíž, než jste si mysleli. Foto: TV Markíza

Moderátorka se stane účastnicí 6. řady slovenské Tváře (Tvoja tvár znie povedome). „Když jsem poprvé dostala tuto nabídku, tak jsem odmítla. Mám svůj věk a nepotřebuji už honit slávu. Je mi lépe s mými dětmi,“ svěřila se Super.cz Zuza. „Na druhou stranu jsem si ale uvědomila, že možná není špatné vypadnout na nějaký čas z domácího prostředí. Třeba si i můj manžel a děti budou víc vážit práce, kterou pro ně dělám. Řekla jsem si: Zuzi, pojď si to užít.“

Zuzu máme spojenou s moderováním lechtivých pořadů Láskanie a Peříčko, málokdo ví, že vystudovala hudbu.

„Mám vystudovaný operní zpěv a hru na klavír. Od svých čtyřiadvaceti sice nezpívám, ale hlasivky snad mají nějakou paměť, vždyť je to sval. Já to zase tolik neprožívám. Důležité je neudělat si ostudu,“ mávla rukou Belohorcová, která už nyní trénuje nejen hlas, ale i pohyb.

„Teď chodím pravidelně na hodiny k hlasové pedagožce. Poctivě trénuji i taneční čísla. Myslela jsem si, že to budu zvládat levou zadní, ale když jsem poprvé přišla za naším choreografem Ninem Kerešem, tak mě vyvedl z omylu a uvědomila jsem si, že zase nejsem tak tanečně zdatná. To ale nějak zvládnu,“ směje se.

A má Zuza nějakou vysněnou osobnost, do které by se ráda proměnila? „Jsem typ člověka, který má rád všechno. Mám ráda extrémy, vždyť o tom ta show je. Tak bych si ráda zazpívala například Marilyna Mansona, nebo mám velmi ráda Shinéad O’Connor. To vše už se ale v pořadu objevilo. Sama jsem zvědavá, co mi přidělí,“ říká.

Společně se Zuzou bude v této řadě soutěži třeba také Eva Evelyn Kramerová, komička, která se proslavila scénkou s kunami, či František Košarišťan, známý na sociálních sítích jako Fero Joke. ■