Bývalý pornokrál Robert Rosenberg skočil do chomoutu: Maminku svého čtyřletého syna si vzal v exotickém ráji

Robert Rosenberg už podruhé stanul před oltářem. Foto: archiv R.Rosenberga

Obřad proběhl na Maledivách, kde si pár už týden užívá dovolenou. O tom, že podruhé v životě skočí do chomoutu, informoval bývalý pornoherec, který se dnes věnuje hlavně boxu a jeho trénování, s předstihem a dnes se pochlubil radostnou zprávou.

"Moje žena je na Maledivách po dvanácté a svatbu chtěla tady. Když je to v Čechách takhle omezené, tak jsme jeli sem a vyšlo to levněji než v Česku. K tomu jsme se přiučili místním zvykům a do svatby jsme zapojili skoro všechny domorodce. Takže paráda," řekl nám šťastný ženáč.

Protože obřad probíhal v teple na pláži, zvolili oba jednoduché outfity. Nevěsta se ukázala v bílých rozevlátých šatech se zelenou stužkou, ženich zvolil bílou lněnou košili a bílé kalhoty. Fanoušci i přátelé z ringu zasypali novomanžele gratulacemi.

Robert Rosenberg se ženil podruhé. Poprvé stanul před oltářem v roce 2006, kdy si vzal pornoherečku Janet. Manželství jim vydrželo čtyři roky a počali syna Forresta. Od roku 2013 je spojován se svou současnou manželkou Petrou, se kterou má čtyřletého Rockyho, který pochopitelně na svatbě nechyběl. ■