Tajemný ctitel posílá Hance Mašlíkové růže. Ona si je jistá, že za tím je její muž! Snaží se André zachránit manželství?

"Obdivovatele mám, aktuálně si na nezájem nemůžu stěžovat. Ze začátku jsem si říkala, že to bude některý z nich. Ale mátly mě vzkazy. Jsou osobní a od někoho, kdo mě opravdu zná a něco se mnou prožil. U čtvrté zásilky jsem se přesvědčila, že to je manžel," řekla Super.cz Mašlíková. .

André se k tomu ale nehlásí. "Je to na jednu stranu hrozně hezký, na druhou nevím, komu mám děkovat. Ze začátku mě mrazilo, spousta žen mi psalo, že to může být úchyl, chodilo mi to domů. Nyní už jsem klidnější, protože jsem si z osmdesáti, devadesáti procent jistá, že to je manžel. Ten to ale popírá," usmívá se moderátorka. "Ale jsou to vzkazy, které nemůže psát obdivovatel, jsou hodně osobní," zdůrazňuje.

Pozná na manželovi, když lže? "André když chce mlžit, tak neodpovídá napřímo. I nyní jsem se ho ptala, on mi řekl, že se se mnou nebude bavit o tom, že mi někdo posílá růže. Kličkoval. Ale neřekl, že on to nebyl," dodala. ■