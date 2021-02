Mladá maminka udělala z placenty chilli a pochutnala si na burritu. Vše přimíchala do hovězího

Ketrina Hill je dvojnásobnou maminkou, snědla placenty obou dětí. Profimedia.cz

Je mnoho maminek, které po porodu konzumují placentu v jakékoliv formě. Z řad českých celebrit na její blahodárné účinky nedá dopustit například Eva Burešová, Míša Tomešová nebo Aneta Krejčíková. Většinou si z ní maminky nechají vyrobit například kapsle, přimíchají ji do smoothie a vypijí apod. Ketrina Hill (27) z Cambridgeshiru ale zašla ještě dál. Udělala z ní chilli, které si dala s burritem.

Ketrina si pochutnala na placentách obou svých dětí a ničeho nelituje. Prvního syna Finnleyho porodila v roce 2017 a jeho placentu chtěla zkonzumovat ve formě pilulek. Nemohla si to ale dovolit.

Dohledala si proto, jak to s placentou dělali jiní, a rozhodla se pro způsob, který jí nejlépe vyhovoval. Udělala z ní chilli. Když pak loni v dubnu přišla na svět její dcerka Luna, své kuchařské dovednosti upgradovala a z placentového chilli udělala burrito.

Placenty v obou případech po návratu z nemocnice zmrazila, než je použila na vaření. „Má to hodně benefitů, rychleji se po porodu uzdravíte, snížíte riziko poporodních depresí a zvýšíte produkci mateřského mléka,“ tvrdí maminka, která kojila obě děti.

„Po prvním porodu jsem se rychle uzdravila, cítila jsem se plná energie a mohla jsem dělat skoro všechno, co jsem dělala před porodem. Cítila jsem se skvěle.“

Ketrina si ovšem nebyla jistá, jestli to bylo placentou, a tak po druhém porodu neváhala a zkusila to znovu. Její tělo prý reagovalo stejně.

Placentu prý jednoduše nakrájela s hovězím a pomalu vše uvařila. „Nebyla jsem si jistá, jak to bude chutnat, ale bylo to jako šťavnaté, železité hovězí. Napoprvé byla placenta trochu tuhá, proto jsem ji podruhé vařila pomaleji. Nepoznala jsem rozdíl mezi masem a placentou,“ dodala s tím, že by její konzumaci doporučila všem maminkám. ■