Dalibor Janda se ozval fanouškům. Poděkoval a vzkázal: Nedejte na primitivní a hloupé názory, že covid není nebezpečný

Dalibor Janda Herminapress

Informace o zpěvákově hospitalizaci se objevila 19. ledna. „Jediné, co k tomu mohu říct, je, že tatínek leží v nemocnici ve vážném stavu,“ řekla Super.cz Jandova dcera Jiřina Anna s tím, že další informace nechce rodina poskytovat. Později se objevily nejrůznější spekulace, jako například ta, že zpěvák ztrácí paměť. Jandova dcera to však popřela. „Tatínek je v pořádku, nemá žádné poruchy paměti, nic podobného,“ řekla Super.cz.



Interpret hitů Hurikán, Oheň, voda, vítr nebo Žít jako kaskadér se nyní s fanoušky sám spojil na sociální síti.

„Vážení přátelé, fanoušci a kamarádi. Moc vás všechny pozdravuji po krátké nedobrovolné odmlce. Asi všichni víte, viděli jste a slyšeli jste určitě i z médií, ať už pravdivě nebo polopravdivě, jak už to u nás bývá, že mě náhle postihl závažný srdeční problém. Podrobnosti, myslím, momentálně nejsou důležité. Důležité je především to, za co Vám chci všem od srdce poděkovat, a to za stovky sms zpráv, e-mailů a Vaši osobní podporu. Moc mě to povzbudilo, myslel jsem na vás a dál myslím a věřím, že rekonvalescence bude probíhat v pořádku a co nejdřív Vám pošlu video pozdrav,“ napsal zpěvák k radosti všech svých příznivců.

„Zároveň bych chtěl touto cestou pozdravit a poděkovat pánům doktorům operatérům z Vinohradské nemocnice a všem, co se o mě starali (jsou to prostě borci),“ uvedl dál.

Lidem pak popřál hlavně zdraví. „Nedejte na jakékoliv primitivní a hloupé názory o tom, že covid není nebezpečný, a buďte ostražití, je to všechno jen na nás a na našem ZDRAVÉM rozumu. Dávejte na sebe pozor, mám vás rád. Váš Dalibor,“ vzkázal Janda. ■