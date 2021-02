Osudové ženy a přátelé Ladislava Štaidla (✝75). Iveta Bartošová (✝48), Jitka Zelenková a mnoho dalších…

Iveta Bartošová a Ladislav Štaidl na archivním snímku Herminapress

Smrt Ladislava Štaidla (✝75) zasáhla rodinu i celou řadu přátel z branže . Hudebník byl velmi populární, a všichni do poslední chvíle doufali, že svůj boj se zákeřným koronavirem vyhraje.

Za Štaidla truchlí jeho čtyři děti – dcera Karolína, synové Jan, Jiří a Artur. Posledně jmenovaný přišel před lety i o svou maminku Ivetu Bartošovou (✝48).

Co se týče žen, na nezájem si Štaidl nikdy nemohl stěžovat. Mediálně byl nejvíc propírán jeho vztah s Ivetou Bartošovou. Až do roku 2001 byl stále ženatý s právničkou a maminkou jeho prvních tří dětí Áňou Štaidlovou (74). Už dlouho před rozvodem spolu ale nežili. Po rozchodu s Bartošovou žil osmnáct let se zdravotní sestřičkou Míšou. V posledních letech se po jeho boku objevovala uroložka Yvona, s níž se před rokem a půl objevil na premiéře muzikálu Čarodějka.

Blízko k němu vždy měla i zpěvačka Jitka Zelenková (70), která ho považuje za svého osudového muže. Zpěvačka s ním měla 11 let milostný poměr a přátelila se s ním i po jeho skončení. „Některé zprávy se přijímají velmi těžce. Upřímnou soustrast především rodině a Vám, Láďo... však Vy víte. Děkuji,“ truchlila.

Z umělců se s vynikajícím hudebníkem přátelili producent František Janeček (76), zpěvák Petr Janda (78), hudebník Felix Slováček (77), herec Jiří Krampol (82) a mnoho dalších. Z těch, kteří už nejsou mezi námi, pak zpěvák Karel Gott (✝80) a hitmaker Karel Svoboda (✝68). ■