Rok 2021 začal pro krásnou missku strašně. Smrt dědečka, Crohnova choroba a nyní vážné zranění kolene

Barbora Aglerová Foto: archiv Miss Czech Republic

"Upřímně říkám, že jsem do roku 2021 nešla s žádným velkým očekáváním, nicméně na to všechno, co mi hned první měsíc tohoto roku přinesl, jsem opravdu připravená nebyla. Na začátku ledna jsem měla zdravotní potíže související s Crohnovou chorobou. Když jsem se z toho dostala, tak přišla další rána. Minulý týden mi odešel můj milovaný dědeček. To jsem ale netušila, že špatným dnům není konec. Právě teď totiž ležím v posteli s poraněným kolenem," řekla Super.cz Barbora.

"Já s kolenem měla problémy už jednou v minulosti. Je to spojené s Crohnovou chorobou, protože se často stává, že se zánět muže přesunout i do kloubů. Minulý týden jsem se rozhodla jít s mamčou Milešovku, protože jsem se konečně cítila po delší době líp. Při sestupu dolů mi to podklouzlo, křuplo mi v koleni, celé oteklo a já už dolů nedošla po svých," říká smutně modelka.

"Doktor mi vytáhl vodu, co jsem v koleni měla a následně nařídil klidový režim. Nemůže mi bohužel napsat ani žádné léky nebo kloubní výživu, protože to všechno zatěžuje střeva. Jediná cesta k uzdravení je tedy mít to koleno zpevněné ortézou a doufat, že budu brzy v pořádku," dodala Aglerová. ■