Nejprve covid prodělali a nyní se nechali očkovat: Slavný moderátor prozradil, jakou reakci měla jeho maminka na vakcínu

Rodiče kontroverzního novináře dostali vakcínu minulou sobotu, kdy se v Británii naočkovalo 600 tisíc lidí. „Řekli mi, že to bylo velice efektivní, rychlé a bezbolestné a jsme za to všichni rádi. Moje máma ovšem měla na vakcínu špatnou reakci. Tedy ne špatnou, ale jako by dostala chřipku a zůstala v posteli. Mnoho lidí má malou, nebo trošku větší reakci, což není nic zvláštního.“

Na jeho sdělení reagoval lékař Hilary Jones, který potvrdil, že je normální mít na injekci vakcíny reakci a ujistil diváky, že nejde o nic neobvyklého. „U většiny lidí může dojít k mírné reakci v místě vpichu. Zarudnutí, změna teploty, ale to většinou trvá jen pár hodin a do druhého dne to zmizí. Není to nic neobvyklého a stává se to u mnoha očkování. Někteří lidé hlásí větší únavu, bolesti hlavy, svalů, a to může trvat trochu déle. Někteří mohou mít i nízkou teplotu či zimnici. U padesáti procent lidí přijde únava, která ovšem za 24 hodin zmizí,“ uvedl v ranní show lékař.

Rodiče moderátora už covid prodělali na podzim, kdy jej chytili od lidí z jejich blízkého okolí. S nemocí bojovali dva týdny a Piers o tom informoval na svém twitterovém účtu. Oba rodiče jsou starší 70 let a pro rodinu byl jejich boj s nemocí těžký. Morgan rozhodně covid nepodceňuje a sám si tehdy povzdechl i nad tím, že jeho tři přátelé kvůli němu přišli o rodiče a v jeho rodině už nemoc prodělalo sedm lidí. ■