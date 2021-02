Co musel Matthew Perry slíbit Julii Roberts, aby si zahrála v Přátelích? Pár tvořili nejen v oblíbeném seriálu

Julia Roberts si zahrála v epizodě druhé řady Přátel. Profimedia.cz

V roce 1996 se Julia Roberts (53) objevila v jedné z epizod druhé série seriálu Přátelé s názvem Joeyho ctitelka a Rande s Van Dammem. A požádal ji o to sám Matthew Perry (51), představitel Chandlera Binga.

„Zeptal se jí a ona mu odepsala, že když jí napíše esej o kvantové fyzice, tak to udělá,“ prozradil v rozhovoru pro Hollywood Reporter producent Kevin Bright.

Perry nelenil a druhý den jí esej odfaxoval. Pak už nebylo cesty zpět. Scenáristka Alexa Junge navíc práskla, že Perry Julii velmi zaujal. Oba byli v té době na vrcholcích svých kariér.

„Hodně spolu flirtovali. Zval ji na rande a ona se pořád ptala, proč by s ním měla někam chodit. Vysvětlili jsme jí proč, i když by to docela dobře zvládl bez naší pomoci. Matthew měl tehdy velké charisma,“ popsala.

„Pamatuji si, jak pořád opakovala, jak je zábavný. Nevím, jestli se do něj zakoukala hned během natáčení, ale krátce po něm spolu začali randit,“ prozradil spoluautor Jeff Astrof.

Matthew Perry a Julia Roberts byli spojováni od roku 1995, kdy se epizoda točila, až do následujícího roku. ■