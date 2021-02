Moderátor Vladimír Kořen si díky Zázrakům přírody vyzkoušel i porodní bolesti: Je to strašlivé, říká

Vladimír Kořen Foto: Česká televize

Moderátor Vladimír Kořen s manželkou už netrpělivě očekávají příchod dalšího člena do rodiny. V květnu se jim narodí v pořadí čtvrtá ratolest a moderátor Zázraků přírody by si přál být u porodu. Jak prozradil Super.cz, díky natáčení pořadu si porod tak trochu vyzkoušel na vlastním těle.

„Dávali mi na tělo elektrošoky, které stimulovaly bolesti při porodu, tedy kontrakce. Snažili se mi evokovat, co ta žena prožívá za bolest. Je to strašlivé. Říká se, že zrození života je zázrak, ale je to především velká hrdinská záležitost žen. Je neuvěřitelné, co vydrží, a jak na to vzápětí hned zapomenou. V tomhle manželku obdivuju a říkám si, co jsem jí to teď zase způsobil,“ říká s humorem moderátor a bývalý starosta města Říčany.

K poznávání matky Země má velmi blízko a pokusy, které v Zázracích přírody testuje, si užívá. Častokrát jde o velmi adrenalinové zážitky. Během natáčení už slaňoval Žižkovskou věž, potápěl se pod ledem nebo skočil z padesátimetrového mostu na laně. A právě z naposledy zmíněného adrenalinového zážitku si odnesl nepříjemné zranění.

„Trošku jsem štrejchnul hlavou o hladinu a skončil jsem v nemocnici. Bolelo to hodně. Od mámy a táty jsem dostal pěkně vynadáno,“ svěřil se. „Na druhou stranu je ale vidět, že jsou Zázraky přírody opravdové, že se to opravdu děje. V tom je možná skrytý ten divácký úspěch, který pořad má,“ dodává.

Strach má o něj pochopitelně i manželka Martina, a tak si moderátor nechává až do vysílání pořadu svoje zážitky z práce jen pro sebe.

„Máme takovou metodu, že jí to neříkám dopředu. Ty největší nervy a strach má člověk z neznáma, když neví, co jak dopadne. Snažím se i mámu a tátu nezatěžovat tím, co mě čeká. Vyvolávat strach dopředu se mi nechce. Spíš se s tím strachem vypořádávám já sám,“ vysvětluje Vladimír Kořen. Na své pokusy a adrenalinové výzvy se patřičně dopředu připravuje.

„Když jsem měl slaňovat tu Žižkovskou věž, tak jsem si to trénoval na jednom železničním mostě s říčanskými hasiči, a když jsem zjistil, že polezu z budovy, která je ještě dva a půl krát vyšší než ten most, musel jsem to 14 dní dopředu vstřebávat. Když jsem tu věž potom viděl, zbělal jsem, krve by se ve mně nedořezal. Věřím štábu, věřím kontrole té přípravy a vždy věřím, že to dám,“ dodává s úsměvem. ■