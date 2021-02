Nejméně zajímavá na pohled? To určitě! Nejstarší z klanu Kardashian dokázala v titěrných bikinách opak

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Když se v jedné z epizod reality show Držte krok s Kardashianovými Kim (40) pustila do své starší sestry Kourtney (41) a osočila ji, že je z klanu nejméně zajímavá na pohled, nejspíš jí nedošlo, co vlastně plácla. Kourtney je totiž mnohé, jen ne nezajímavá.

Trojnásobná maminka se nechala zvěčnit v titěrných bikinách, které sotva zakryly, co měly. A fanoušci nešetřili chválou na její dokonalou figuru.

U bazénu se také nechala zvěčnit se sestrou Kendall (25). Obě vyšpulily zadečky v plavkách do objektivu. Že je od sebe dělí 16 let, by hádal málokdo.

V posledních dnech se hojně propírá nový vztah Kourtney. Údajně randí s hudebníkem Travisem Barkerem, s nímž ji už několikrát zachytili fotografové. Nový vztah však zatím Kourtney nepotvrdila. ■