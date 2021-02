Šíří osvětu a pomáhá menšinám, má k nim totiž blízko: Jennifer Lopez už léta veřejně podporuje nebinární dítě své sestry

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Jennifer Lopez (51) představila světu svého nibling (gendrově neutrální výraz pro neteř/synovce), který se prezentuje jako nebinární transgender, Brendona Scholla (19) v roce 2017. Rodina se o jeho příběh podělila i v loni uvedeném dokumentu Draw With Me.

Brendon se označuje za nebinárního od 13 let a dnes si již nechává onikat. Dokument zachycuje jeho snahu žít plně autenticky. Snímek začal vznikat, když mu bylo 16 let a bojoval se sebevražednými myšlenkami. Před těmi ho zachránilo umění a podpora rodiny.

24minutový film se promítal na několika festivalech, ve školách a hrál dokonce roli při jednání OSN o zdraví transgender osob.

„Umění mi dalo sílu vyjádřit, co cítím. Nemusel jsem hledat správná slova, ale prostě to jen ukázat,“ řekl Brendon o malování, ke kterému se dodnes vrací, když ho trápí černé myšlenky. Dnes už naštěstí ne tolik jako v minulosti.

Rodina mu vždy byla oporou a je nad slunce jasné, že veřejná podpora jeho tety Jennifer, proslulé zpěvačky, byla klíčová.

„Vědí o mně lidé, kteří mě neznají, nikdy mě neviděli. Někteří její fanoušci o transgender lidech nic nevěděli. Lidé o nás ale začínají mluvit, mají spoustu otázek, které by je dříve ani nenapadly. To je podle mě dobrý první krok, ptát se. A mít někoho, kdo o tom mluví, jako je ona, je velká výhoda,“ uvedl s tím, že doufá, že lidé budou díky šíření osvěty chápavější.

„Jsme taky jenom lidé, co chtějí být šťastní. I když se lišíme, jde nám o to samé: Být šťastní, cítit se bezpečně a že někam patříme,“ dodal na závěr. Dokument Draw With Me je od ledna k dispozici na síti Vimeo. ■