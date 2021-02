Syn režiséra Snowboarďáků je celý táta: Chlapečka maminka herečka kojila, i když měla koronavirus

Syn Karla Janáka je celý táta, mamince Romaně Goščíkové moc podobný není. Super.cz

Ta si vzhledem k pandemii koronaviru užívá mnohem delší mateřskou, než předpokládala, a synovi se věnuje na sto procent. "S tím jsem opravdu nepočítala. Naopak od března, kdy se zavřelo, jsem měla začít hrát a měla jsem plný mrazák odstříkaného mateřského mléka. Ale je to tak, jak to je, a pro Ondráška je to fajn, i když mně z toho někdy hrabe. Pro syna je určitě dobré, že je s ním máma na sto procent, a mnohem víc doma je i jeho táta," smála se.

Doma už za sebou mají i covid-19. "Tedy ten covidní člověk jsem byla jenom já. Ale měla jsem celkem lehký průběh, nepříjemná byla jen ztráta čichu a chuti, které se mi doposud úplně nevrátily. Karel to ode mne nechytil, protože, když jsme si pak z krve dělali testy na protilátky, žádné neměl. Pokud jde o Ondráška, tak těžko říct, žádné testy jsme mu dělat nenechali. Žádné příznaky neměl a snad dostal protilátky z mého mateřského mléka," věří Romana, která syna stále kojí.

Ponorka prý doma nehrozí. "Máme si pořád o čem povídat, co řešit a o naší práci se stále bavíme. Jak o divadle, kde se snažím něco vymýšlet, i když je zavřeno, tak o filmech. Jeden projekt jsme začali dělat i společně, protože mám volnou mozkovou kapacitu, takže Karlovi produkuju nový film. Jde o crazy komedii. V takovém stylu tady ještě žádná natočená nebyla a věřím, že se diváci budou mít příští rok na co těšit," předpokládá Romana, která ve filmech svého muže dostává jen menší role.

"Kája není takový, že bych jen kvůli tomu, že jsem jeho žena, měla hrát ve všem. Takže v pohádce O vánoční hvězdě jsme hrála jednu z dvorních dam, i když jsem měla zálusk na jinou roli, ale nedalo se nic dělat. Pak jsem hrála v LOVEní, Cuky Luky a v Důvěrném nepříteli," vypočítala. ■