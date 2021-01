Poznáte zpěváka, kterého proslavila první řada Superstar? Ukázal nahatou fotku i příbuzné ze Sýrie

V první třídě ještě netušil, kam budou jeho kroky směřovat. Foto: archiv S. Issy

Zdá se to neuvěřitelné, ale uplynulo již sedmnáct let od doby, co Sámer Issa (35) odstartoval kariéru v první řadě hudební soutěže Česko hledá Superstar, ve které skončil na třetím místě.