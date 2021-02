Nové silikonové čtyřky hvězdy show Svatba na první pohled už politik z Mostu neuvidí! Natálka Mykytenko přiznala rozchod

Natália Mykytenko o rozchodu Super.cz

Nedávno absolvovala plastiku prsou, komunální politik z Mostu Marek Hrvol už její nové čtyřky ale neuvidí. Natálka Mykytenko přiznala rozchod. Vztah nevydržel ani čtvrt roku. "Partnera už nemám. Je to novinka. Zůstali jsme kamarádi, dohodli jsme se na tom, že bude lepší si jít každý svojí cestou. Byl to na nás trošku tlak," řekla Super.cz Natálka.

Hvězda reality show Svatba na první pohled si je jistá, že na rozchod měla vliv medializace jejich vztahu. "Bohužel mohu přiznat, že vztah ztroskotal na tom, že se na oba vyvíjel velký tlak. Bylo toho hodně. Byla jsem hodně vidět, sama si na to zvykám a občas to musím rozdýchat, je to pro mě nový svět. Chápu, že ne každý se vedle mě cítí uvolněně. A nemůžu ho někam tlačit," zdůrazňuje.

Natálku Marek oslovil na Instagramu, věděl, že jde o krásku z reality show. "Neuvědomil si, že to asi bude až takové. Že po tak brzké době hned bude bulvár plný Marka a Natálky. Počítali jsme s tím, ale později. Ne každý chce být vidět a zvládne to. Ne každý má rád, když se mu někdo hrabe v soukromí," dodala k Markovi. ■