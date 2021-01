Čtyři měsíce po onemocnění covidem její plíce stále nefungují jako dřív. Křížková musí vyhledat odbornou pomoc

Virus u Hany Křížkové napáchal větší škody. Michaela Feuereislová

„Cítila jsem na sobě, že se mi dýchá jinak. Proto jsem si zašla ke svému lékaři, který mě poslal na rentgen,“ svěřila se Super.cz oblíbená zpěvačka.

Lékařské testy potvrdily změny na plicích. „Řekli mi, že mám sníženou kapacitu plic. Můj pan doktor mi doporučil rehabilitace, tak jsem na to zvědavá,“ popisuje postup paní Hana.

Podle všeho by k nápravě nestačilo pouze samotné zpívání, ale musí ji pomoct odborný fyzioterapeut. „Taky jsem si myslela, že zpěv mě uzdraví. Doteď jsem byla totiž zvyklá chodit jen na rehabilitace s kostmi a klouby,“ usmívá se Hana Křížková, která má za sebou několik ortopedických operací.

Hana Křížková věří, že co nevidět bude opět pěvecky při síle a s nadějí se dívá do budoucna. Od září by ráda začala opět koncertovat a předstoupit před své fanoušky v rámci svého recitálu. Kromě toho v těchto dnech zkouší v Divadle Broadway muzikál Láska nebeská, kde ji čeká první činoherní role.

„Hraji tam správcovou na vysokoškolských kolejích, takovou bodrou ženu, která rozdává rady i lásku. Bude to moje první činoherní příležitost, tak jsem na to sama zvědavá,“ říká Hana Křížková. ■