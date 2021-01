Po koronaviru ji čekají rehabilitace plic: Hanka Křížková kvůli covidu příšla i o protilátky na černý kašel

Hanka Křížková Super.cz

Své plíce bude muset nyní zpěvačka čtyři měsíce po zdravotních komplikacích rehabilitovat. „Teď budu chodit na rehabilitace, protože se mi snížil obsah plic, nevím, co to znamená. Jsem velmi zvědavá. V životě jsem na rehabilitaci plic nebyla asi to bude nějaké speciální dýchání, jsem na to zvědavá. Zaplať pán bůh už je mi dobře a jsem ráda, že mám velmi silné protilátky,“ svěřila Super.cz zpěvačka, kterou jsme potkaly v divadle.

Navzdory tomu, že se jí snížila kapacita plic stále zpívá a zkouší novou muzikálovou roli v představení Láska nebeská, zpívá si ale i doma. „Mám absťák, publikum mi chybí. Člověk si doma třeba zazpívá, připravuji si scénáře na moje recitály, ale to pořád zakládám,“ svěřila zpěvačka, která na očkování proti covidu čeká, jednou vakcínou si ale před pár dny prošla.

„Na očkování proti covidu si budu muset počkat jako každý jiný, mám silné protilátky. Minulý týden jsem ale podstoupila očkování proti černému kašli. Z krve mi lékaři zjistili, že jsem přišla o protilátky na tuto nemoc. A taky mi covid sežral veškerý vitamin D, takže ten teď pravidelně doplňuji,” sdělila Hanka Křížková, která by také ráda vyrazila rehabilitovat k moři.

„Uvažuji o tom, jestli budeme v květnu třeba už vystupovat, musím na to totiž vydělat nebo nevím, jestli mi to někdo zaplatí,“ prohlásila zpěvačka, která s kolegy v Divadle Broadway plánuje také vystoupení pro zdravotnický personál. Jakmile to bude možné, odehrají pro lékaře a zdravotní sestry několik představení nového muzikálu z písní Waldemara Matušky. ■