Yvetta Blanarovičová musela do nemocnice. Co se jí stalo?

Yvetta Blanarovičová si poranila oko. Mohl za to úklid... Foto: archiv Y. Blanarovičové

Herečka Yvetta Blanarovičová (57), známá ze seriálu Ulice, v pátek odpoledne absolvovala v tomto týdnu již druhou návštěvu v nemocnici. Jak jsme na Super.cz informovali, hereččina maminka dostala vakcínu proti covidu, to byla první návštěva. A s jakou diagnózou musela herečka sama vyhledat lékařskou pomoc?

"Uklízela jsem dnes dopoledne ještě poslední zbytky vánoční výzdoby. Na podlaze jsem měla světýlka, pro které jsem se sehnula, a neviděla jsem větev ve váze. A píchla jsem si do levého oka jehličí od borovice," řekla Super.cz oblíbená herečka, která následkem tohoto úrazu skončila v motolské nemocnici.

"Nejdříve jsem si myslela, že to bude v pohodě, oko jsem vypláchla, ale kolem 13. hodiny to přišlo k sobě a cítila jsem pálení a bolest hlavy, začaly mi slzet oči. Syn Matyáš mě odvezl do motolské nemocnice, kde mi diagnostikovali poškrábanou rohovku,” dozvěděli jsme se dále.

Naštěstí všechno dobře dopadlo.

"Pan doktor mi oko umrtvil, vypláchnul, dostala jsem antibiotika a nesmím mrkat. Musím říct, že je to pěkná bolest, ale jsem moc ráda, že můžu být v domácím léčení," dodala závěrem muzikálová hvězda Divadla Broadway. ■