Partyšová zrušila plánovaný odlet za sluncem. Jejího kamaráda drží už dva týdny v hotelu s pozitivním testem

„Můj trenér golfu organizuje pobyty na Bali. Chtěli jsem se jet podívat na Kristiánovy jarní prázdniny právě tam, za sluníčkem a za teplem, ale to se nám nejspíš nepodaří,“ krčila rameny moderátorka.

Gábina nechce pokoušet štěstí. Nerada by se dostala do situace, že by se nemohla ze zahraničí vrátit. „Bojím se, že někam odcestujeme a pak nás nepustí zpátky. Mého kamaráda, který odcestoval do Dubaje na golf, už dva týdny drží s pozitivním testem na hotelu. Toho bych se nerada dočkala,“ popisuje Gábina.

Mezi natáčením Snídaně s Novou má sice moderátorka dvoutýdenní pauzy, ale ani to nemusí být dostatečná rezerva. „Chci být zodpovědná i vůči svému chlebodárci televizi Nova. Nerada bych to riskovala,“ říká Gabriela Partyšová. ■