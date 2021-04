Nejdříve se zamilovala do naší země, pak do muže. Venezuelská návrhářka se ale domů hned tak nepodívá

Venezuelská návrhářka Gianni di Leo se hodlá prosadit v Česku. Super.cz

Narodila se ve Venezuele, ale kariéru v módním byznyse Gianni di Leo rozvinula až v České republice. „Hned během své první návštěvy České republiky jsem se do této země zamilovala,“ uvedla roztomilou češtinou návrhářka, která nám mimo záběr přiznala, že se nezamilovala pouze do naší země, ale také do jistého Čecha, který se stal následně jejím manželem a se kterým má dítě.