Nejdřív zánět kyčle a teď úraz na schodech: Muzikálová zpěvačka musela po měsíci se synem opět do nemocnice

Zpěvačka musela se synem do nemocnice. Super.cz

„Už je to v pořádku, už normálně chodí, byl to jen zánět kyčlí, takže nic hrozného,“ svěřila se Super.cz zpěvačka s tím, že zavítala se synem po měsíci do nemocnice znovu. „Pro změnu si včera rozseknul obočí a museli jsme na šití a má tři stehy nad okem,“ prozradila zpěvačka.

„To prostě k dětem patří, je opravdu živé dítě,“ svěřila se na tiskové konferenci muzikálu Láska nebeská zpěvačka. Starší dceru Emilku ale klidně bere do divadla. „Mareček je na divadlo moc živý, ale Emilka se mnou chodí, moc si to užívá, chodí se mnou za odměnu,“ dodala zpěvačka. ■