Vzala si vůbec kalhotky? Švédská zpěvačka vystoupila v šatech s extrémně vysokým rozparkem

Zara Larsson Profimedia.cz

Mladá švédská zpěvačka trošku zariskovala. Na galavečer ve Stockholmu zvolila Zara Larsson dlouhé červené šaty poseté flitry, které ovšem odhalovaly kůži málem až do pasu.

Vysoké rozparky jsou u slavných žen velice oblíbené, ale většinou končí pod místem, kde se nachází spodní prádlo. U Zary to vypadá, že si musela vzít extrémně vykrojené kalhotky, nebo si dovolila přijít do společnosti naostro. Nic to nemění na tom, že jí rudá róba neskutečně sluší a na vystoupení se hodí.

Larsson nedávno informovala fanoušky o tom, že píseň, kterou nazpívala s Arianou Grande nejspíš nepřidá na své připravované album. „Nevím, jestli se píseň dostane na album, v tuhle chvíli tam není. Je to píseň o momentech, kdy pociťujete úzkosti a přejete si být někým jiným,“ uvedla nedávno pro deník The Sun a dodala, že si píseň nechá nejspíš na budoucí album.

V Česku už se ukázala v roce 2019 na turné Eda Sheerana jako jeho předskokanka. ■