Hvězda Chirurgů je už roky označovaná za problémovou: Tyhle s*ačky už mě v mých 42 letech opravdu vytáčí

Katherine Heigl Profimedia.cz

Herečka se v minulosti kolikrát ne zrovna vybíravě vyjádřila k filmům a seriálům, ve kterých působila. V roce 2009 si stěžovala na 17hodinové natáčecí dny v seriálu Chirurgové a film Zbouchnutá označila po premiéře za částečně sexistický snímek.

„Možná jsem v minulosti řekla pár věcí, které se nelíbily, ale to celé eskalovalo do označení, že jsem nevděčná, problémová a postupně až k tomu, že jsem neprofesionální,“ uvedla Heigl v rozhovoru.

„Jaká je definice problémové? Někdo, kdo má jiný názor než vy? Už je mi 42 let a tyhle s*ačky mě naprosto vytáčí,“ dodala Katherine, která uvedla, že byla velice rychle upozorněna na to, aby už zavřela pusu. „Čím víc jsem se omlouvala, tím víc mě nutili mlčet. Čím víc jsem byla vyděšená z toho, že udělám něco špatně, tím více se mi vracelo, že jsem udělala něco extrémně špatného,“ povzdechla si nad minulostí herečka.

„Můžete být ten nejvíc odporný, problémový a špatný člověk na planetě, ale dokud jim vyděláváte peníze, budou vás najímat. Věděla jsem, že cokoli si oni mysleli, že jsem udělala a bylo to podle nich děsivé, by bylo jednoduše přehlíženo, kdybych jim přinášela peníze. Moje filmy tehdy ale přestaly vydělávat tolik peněz,“ uvedla.

V roce 2015 se dokonce dostala do stavu, kdy cítila, že by byla raději mrtvá, z čehož jí rodina pomohla se dostat. V té době se o ní dlouhodobě vyjadřovali kolegové z branže v negativním smyslu a podle jejích slov lživě.

Podpory se dočkala od svého manžela Joshe Kelleyho a také herce Jamese Marsdena, který s ní hrál ve filmu 27 šatů. „Katie je velice přesvědčivá a má jasné a silné názory na určité věci. Rozhodně se nezdráhá vyjádřit své pocity, zvlášť ve chvíli, kdy cítí, že jí bylo ukřivděno. Vždy jsem viděl jen její silnou osobnost. Někdo to může považovat za problémové, nevděčné či cokoliv jiného, ale pokud Katie znáte, je to jednoduše jen její síla stát si za tím, čemu věří. Není to osoba, která bude nečinná, nebude jen tak sedět v koutě a raději převezme otěže a udělá si to vlastním způsobem,“ uvedl na její obranu před časem Marsden. ■