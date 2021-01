Poznali byste ji? Mrkněte, jak teď vypadá blonďatá kámoška princezny bojovnice Xeny

Představitelka Gabriely ze seriálu Xena vypadá stále skvěle. Profimedia.cz

Blonďatá kráska získala první velkou roli v seriálu Teen Angel. Dále si zahrála v několika reklamách, ale opravdu se proslavila až jako Gabriela. Ještě než ji diváci viděli ve Xeně, se objevila po boku Kevina Sorba coby princezna ve filmu Herkules a ztracené království.

V seriálu Xena účinkovala celkem šest let. Natáčelo se v krásné krajině Nového Zélandu, kde se herečka zamilovala do majitele jedné místní restaurace Steva Muira. Za toho se i provdala a porodila mu syna Milese. Manželství se ale po pěti letech rozpadlo a herečka se vrátila zpátky do USA, kde si našla nového přítele, herce Jeda Suru, s nímž zplodila dceru Iris a později se za něj i provdala.

Renee O'Connor a její syn Miles na letošním snímku.

Jako herečka už není tolik aktivní jako dřív a slávě, které dosáhla ve Xeně, se už nikdy nepřiblížila. Naposledy si zahrála například ve filmech A Question of Faith či Watch the Sky (2017). Co se týče seriálů, hrála v Myšlenkách zločince (2008) nebo seriálu Ark (2009). ■