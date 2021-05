Dobrák Tackleberry z Policejní akademie: V nedožitých 51 letech zemřel na infarkt, smrt ho dostihla na svatbě

David Graf se proslavil rolí milovníka střelných zbraní Tackleberryho. Profimedia.cz

Hereckou kariéru David Graf zahájil na konci sedmdesátých let v seriálu The Dukes of Hazzard, na obrazovkách se poprvé objevil o šest let dřív - jako účastník televizní soutěže. Na plátně debutovat v roce 1981 filmem Čtyři přátelé. Z dalších filmů jmenujme Hlídat Tess, Občanka Ruth nebo Obžaloba.

Netrvala dlouho, Graf zemřel mladý, v nedožitých jednapadesáti letech. Smrt ho dostihla v roce 2001 na svatbě jeho švagra v Arizoně, kde byl s manželkou Kathryn a dvěma syny. Utrpěl fatální infarkt. Od jeho úmrtí letos v dubnu uplynulo dvacet roků.

V knize Surviving David jeho žena, jež je herečkou, spisovatelkou a dramatičkou, mj. uvedla, že na infarkt, navíc ve stejném věku (51 let), zemřeli také hercův otec a dědeček. ■