Moderátor Zázraků přírody se stane počtvrté otcem. Pochlubil se krásnou rodinkou a prozradil, zda bude u porodu

Vladimír Kořen má tři děti. Po dvanácti letech přivítá s manželkou dalšího potomka. Foto: Super.cz/Česká televize a archiv V. Kořena

„Byl jsem u porodu vždycky, akorát mám tu nevýhodu, že se v krizové chvíli bráním humorem. Manželku jsem při porodu rozesmíval, což jí vyvolávalo kontrakce. Myslím si, že humor může porod urychlovat, ale v té bolesti jsem jí asi nepomohl,“ směje se moderátor.

Poměrně nedávno se vzdal funkce starosty Říčan, ale dlouho neodpočíval, dostal totiž nabídku vyzkoušet si učitelské řemeslo a neváhal ani minutu.

„Ze začátku to padlo spíš jako vtip, ale během chvilky mi to začalo dávat smysl. Teď mě čeká několik měsíců učitelství a docela se na to těším. Už jsem pár online hodin měl a přijde mi, že z toho starostování, kde se rozhoduje o stovkách miliónů korun, je to zase taková velká životní křižovatka, kde člověk může vstupovat do rozvoje dětí a vést je k tomu, co je mně osobně blízké i ze Zázraků přírody, a to je obdivování krás světa,“ raduje se moderátor.

Na 3. základní škole U Říčanského lesa nyní vyučuje přírodopis a fyziku, ostatně stejnému povolání se věnuje také jeho manželka. Kdysi pro ně dokonce byla škola domovem.

„Bydleli jsme v Řepíně u Kokořína, manželka tam měla učitelský byt, a protože jsme ještě tenkrát nebyli svoji, tak jsme si řekli, že to je dobrá příležitost, jak se vzájemně oťukat. Měl jsem tam různé kroužky: rybářský, filatelistický, žena zase šachový. Musím říct, že to byly nejkouzelnější léta mého života,“ vzpomíná Vladimír.

Na otázku, zda by si uměl představit učit své vlastní děti, má jasnou odpověď. „Já bych je nikdy nechtěl učit, to by nedopadlo dobře,“ rozesmál se.

„Mám devatenáctiletou dceru Magdalénu, ta je na gymnáziu a bude maturovat, Karolínka chce být zase módní návrhářkou, má umělecké sklony. A pak mám dvanáctiletého Vaška, ten je na jiné základní škole, než kde učím já,“ doplňuje. Stejně tak má jasno v tom, jestli by si troufl ještě na páté dítě.

„Pátého potomka už asi nedáme, přeci jen máme nějaký věk a řekl bych, že už i tohle je záležitost, která není úplně všední,“ míní. Za početnou rodinu je moc rád, vysnil si ji.

„Já jsem chtěl mít vždycky velkou rodinu. Sám mám jednoho bratra, skvělého bratra, se kterým máme hezký vztah, ale velká rodina pro mě znamená víc radosti a je to víc veselé. Mezi dvěma sourozenci bývá až moc konkurence, ve třech nebo ve čtyřech se to už rozloží. Pokud se to teď u nás vyrovná na tři chlapy a tři ženské, tak to výborné,“ směje se Vladimír Kořen. ■