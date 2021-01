Policie našla majitele psa, který napadl miláčka Báry Mottlové! Jeho reakce vám vyrazí dech

Policie vypátrala muže, jehož pes napadl pejska Báry Mottlové. Opět venčil bez vodítka. Aktu.cz

Včera před devátou hodinou večerní se podařilo muže vypátrat. Opět na pražských Vinohradech, kde venčil psa. A znovu volně puštěného bez vodítka. Reportéři Aktu.cz zavolal linku 158. Muže pak policie dostihla poblíž Náměstí Jiřího z Poděbrad.

Muž se divil, že se vůbec řeší nějaké napadení mezi psy. "Dokonce opět odmítal dát psa na vodítko, a co vím, choval se neurvale. Divil se, že se vůbec řeší nějaké napadení mezi psy. Jsem ráda, že se našel, a i pro ostatní to, doufejme, bude varovný signál, že se takto nelze chovat. Stát se může cokoli, ale to, jak se pán zachoval, bylo šílené," řekla Super.cz Mottlová, která je ráda, že se Chico úspěšně zotavuje. Pejsek dnes slaví 2. narozeniny, tak má nalezení pána jako dárek.

Muži hrozí zaplacení léčebných výloh a zároveň správní řízení. "Chica mám pojištěného, takže jsem platila asi jen 500 korun. Netuším, jak se to bude řešit, jestli z pána bude něco vymáhat pojišťovna," dodala Mottlová s tím, že muži prý také hrozí pokuta 50 tisíc korun. ■