Sexbomba Mottlová převedla své hříšné tělo: Tyhle fotky vás rozhodně nenechají v klidu

Barbora Mottlová Foto: Martin Šebesta

Bára na nejnovějších snímcích, které vytvořila s fotografem Martinem Šebestou, předvedla nejen novou růžovou hřívu, ale také své hříšné tělo. „Často dostávám otázku, jestli mi nevadí, že mě lidi pravidelně strkají do šuplíku sexy a moje odpověď je jasná - ne!“ svěřila se Super.cz herečka, která dokonalé tělo nemá zadarmo a pravidelně na sobě pracuje.

„Jsem pyšná na to, jaká jsem, a neměnila bych. Jistě, režiséři mě obsazují stále do podobných rolí a nemají odvahu zkusit změnu. Prostě stačí, že jsem sexy, a hotovo. Ale co, až budu hrát ty podváděné manželky, budu hořce plakat po svých šťavnatých rolích,“ řekla Bára, která si i tentokrát práci před objektivem užívala.

„Fotky jsou podle mě skvělé. Jsou hravé, barevné a moc se mi líbí. Martin je skvělý fotograf. Na place byla skvělá atmosféra a dobře jsme se celá parta bavili. Na těch fotkách je to dost znát,“ dodala Mottlová. ■