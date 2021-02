Dvojnásobný vítěz StarDance o vztahu s o 15 let mladší tanečnicí: Dohromady je dala její babička

Jan Onder o nové partnerce Super.cz

Letos v říjnu vyšlo najevo, že Jan Onder (35) už není sám a tvoří pár s o patnáct let mladší tanečnicí Natálií Otáhalovou . Původně pracovní vztah dvojnásobného vítěze StarDance a kolegyně, která ve zmíněné taneční soutěži tančila s hercem Matoušem Rumlem , přerostl v lásku. „Oni ti tanečníci k sobě mají prostě blízko. Mají stejný okruh zájmů. Společné téma,“ zdůvodňoval Honza svůj výběr v rozhovoru pro Super.cz.

Dvojici dala dohromady Natálčina babička, tanečnice a porotkyně tanečních soutěží Jana Janoudová. „S její babičkou se znám 28 let, od doby, co jsem začal tancovat. Jednou přišla do divadla Ypsilon, kde hraju v jednom představení, a zeptala se mě, jestli nevím o někom, kdo hledá tanečnici. Asi už věděla, že já tanečnici hledám. Takže nás v podstatě dala dohromady ona,“ usmívá se Onder.

Původně se ale zapřísahal, že s tanečnicí do vztahu už nikdy nepůjde. „Po mém vášnivém rozchodu s Luckou Hunčárovou jsem si říkal, že tanečnici už nikdy. Pak jsem chodil s herečkou, a teď chodím s tanečnicí a zároveň herečkou. Tak to mám dohromady. Tanec tolik neřešíme a dáváme si pozor na to, abychom spolu příliš nepracovali,“ dodal Onder. ■